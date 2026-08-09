Hacienda convocará a comisión transversal para revisar el estatuto administrativo

El Ministerio de Hacienda abrirá una nueva mesa de trabajo institucional durante los próximos días para abordar una reforma integral al estatuto administrativo.

La iniciativa, confirmada este domingo por el titular de la cartera, Jorge Quiroz, busca modernizar las reglas de la función pública y se enmarca en la estrategia de consolidación fiscal que lleva adelante el Gobierno.

Según detalló la autoridad en entrevista con el programa "Estado Nacional" de TVN, la comisión no será de carácter exclusivamente político, sino que mantendrá un perfil técnico y transversal.

"Voy a convocar prontamente a una comisión transversal, dirigida por un economista independiente, que se encargue del tema de estatuto administrativo del gobierno. Nos parece que es extremadamente importante tener un estatuto administrativo coherente con los tiempos", afirmó el jefe de la billetera fiscal.

La medida se vincula a los esfuerzos de consolidación fiscal promovidos por el Ejecutivo. (FOTO: ATON)

Debate técnico con diálogo académico y social

Desde Hacienda reconocen que modificar el régimen laboral y operativo de los empleados fiscales representa una discusión compleja que requiere consensos amplios.

Por esta razón, el Ejecutivo no buscará una tramitación apresurada, sino un proceso de diálogo abierto con diversos actores de la sociedad civil.

Al respecto, Quiroz afirmó que reconocen "que se trata de una discusión compleja y que requerirá un proceso más pausado, incorporando conversaciones con representantes del mundo académico y especialistas provenientes de distintos sectores. Es un tema país y que requiere nuestra atención".

Respecto al inicio formal de la mesa, la autoridad adelantó que "esperamos echarlo a andar la semana que viene". (FOTO: ATON)

Plazos para la instalación de la mesa de trabajo

Respecto a la carta de navegación temporal para concretar la instalación de este grupo de trabajo, el Ejecutivo prevé avances inmediatos. El ministro adelantó que los contactos iniciales y la estructuración del grupo técnico ya se encuentran desplegados.

Consultado de manera directa sobre cuándo comenzará formalmente el despliegue de esta comisión transversal, el titular de Hacienda concluyó que esperan "echarlo a andar la semana que viene".