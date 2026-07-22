Guillermo Maripán tuvo un opaco debut en derrota de Inter de Porto Alegre ante Cruzeiro

El chileno Guillermo Maripán tuvo un opaco debut este miércoles en la derrota de Inter de Porto Alegre por 1-2 ante Cruzeiro, en el Estadio Beira Río, por la fecha 19 del Brasileirao.

Maripán fue titular y jugó en su posición habitual como defensa central, aunque sufrió con la rapidez de los rivales, siendo protagonista en la apertura de la cuenta.

En el minuto 11, el cuadro gaúcho tuvo una mala salida, Fagner metió un pase profundo y Kaio Jorge enfiló hacia el arco, dejando atrás a Maripán y definiendo para el 0-1 parcial.

En la segunda parte, Inter se complicó aún más, con la expulsión de Víctor Gabriel (59'), y cinco minutos después llegó el segundo del cuadro de Belo Horizonte. Matheus Pereira recibió otra asistenciad de Fagner y remató en el área, justo frente a Maripán, para anotar el 0-2.

Finalmente, Johan Carbonero anotó el descuento para Inter (83').

Con el resultado, Cruzeiro trepó al séptimo lugar de la tabla, con 27 puntos, a 17 del líder Palmeiras; Inter, en cambio, está decimocuarto, con 21 positivos.

En la próxima fecha, Inter visitará a Atlético Paranaense, mientras que Cruzeiro enfrentará a Botafogo.