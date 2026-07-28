Hasta que el rival que lesionó se recupere: Compañero de Maripán recibió ejemplificadora sancion

El Tribunal Superior de Justifica Deportiva de Brasil suspendió este martes al defensor Víctor Gabriel, compañero de Guillermo Maripán en Inter de Porto Alegre, hasta que el delantero Gabriel Pec, de Cruzeiro, vuelva a los entrenamientos, tras la lesión que sufrió por una falta en un duelo del Brasileirao.

La acción ocurrió el pasado miércoles, en el triunfo de Cruzeiro en Beira Río: En la jugada, Víctor Gabriel fue expulsado por una dura falta contra Pec, quien terminó con una fractura en la tibia de la pierna izquierda, teniendo que ser operado el sábado pasado.

Los integrantes del Tribunal consideraron que el castigo habitual por este tipo de faltas, que oscila entre uno y seis partidos de suspensión, era insuficiente ante la magnitud de la lesión que sufrió el jugador de Cruzeiro.

Por ese motivo, los jueces optaron por aplicar la medida extendida que suspende al infractor hasta que la víctima reciba el alta médica para entrenar, con un límite máximo de 180 días.

Con esta decisión, Víctor Gabriel sólo quedará habilitado para volver a jugar una vez el cuerpo médico de Cruzeiro confirme que el regreso de Pec, posiblemente entre tres a cuatro meses.

Víctor Gabriel, en la audiencia realizada en esta jornada, pidió perdón a la gente de Cruzeiro y remarcó que no tuvo intención en lesionar a su rival.

Pec, por su parte, llegó a Cruzeiro desde Los Angeles Galaxy el pasado 7 de julio, y el partido ante Inter, en el cual se lesionó, fue su debut titular en el equipo.

Inter de Porto Alegre, de este modo, perdió una pieza clave en la defensa, que se reforzó con Maripán para afrontar, en un crítico momento, la segunda parte de la temporada.

El cuadro gaúcho está decimosexto en la tabla de posiciones, con 21 puntos, al borde de la zona de descenso, con cuatro derrotas consecutivas.