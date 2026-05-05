Hijo de Robinho denunció agresión de Neymar

Los representantes de Robinho Jr. enviaron una notificación extrajudicial a Santos para exigir medidas por un incidente con Neymar durante el entrenamiento del domingo en el CT "Rei Pelé".

De acuerdo con el documento citado por la prensa brasileña, el jugador de 18 años acusó que Neymar "profirió insultos de manera ofensiva", le hizo una "zancadilla" y le dio "un violento golpe en el rostro" durante la práctica.

"Profirió insultos de manera ofensiva", le hizo una "zancadilla" y le dio "un violento golpe en el rostro" durante la práctica.

La presentación también solicita una reunión con Santos para abordar una eventual rescisión de contrato, bajo el argumento de "ausencia de condiciones mínimas de seguridad" dentro del club.

Santos informó que, por determinación de la presidencia, abrió una investigación interna para analizar el episodio entre Neymar y Robson de Souza Jr., hijo del reconocido exfutbolista Robinho, y que el Departamento Jurídico quedó a cargo del procedimiento.