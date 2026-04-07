Los clubes brasileños se reunieron con la CBF para crear una Liga de Fútbol independiente

Los 40 clubes de la primera y la segunda división de Brasil se reunieron con la cúpula de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para crear una Liga de Fútbol independiente, inspirada en los campeonatos de Inglaterra o España.

En este primer encuentro, en el que también participaron representantes de las federaciones regionales, la CBF presentó una serie de estudios y un cronograma para la confección de un nuevo estatuto que impulse "el potencial inexplorado del fútbol brasileño".

"Hoy fue un día histórico para el fútbol brasileño. Por primera vez, las Series A y B se reunieron con la CBF para discutir un tema que definirá nuestro futuro: la creación de una liga única. Este es un momento que exige responsabilidad, visión y, sobre todo, unidad", expresó el presidente de la CBF, Samir Xaud, citado en una nota.

Los clubes brasileños llevan años intentando llegar a un acuerdo para organizarse y crear una Liga autónoma de la CBF, hoy responsable de la organización de los torneos de ámbito nacional, como el Brasileirao y la Copa de Brasil.

Sin embargo, las divergencias sobre el reparto del dinero han impedido la unión de todos los clubes en torno a un proyecto que en última instancia busca asemejarse a los modelos que hoy rigen en España con La Liga e Inglaterra con la Premier League.