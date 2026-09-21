Maripán se quedó sin técnico en medio del complejo momento de Inter de Porto Alegre

Internacional de Porto Alegre anunció la destitución del director técnico uruguayo Paulo Pezzolano ante la racha negativa de resultados que viene atravesando el club donde milita el chileno Guillermo Maripán y que se profundizó tras caer ante Sao Paulo.

A través de un comunicado oficial, el Colorado informó a última hora de este domingo que el técnico auxiliar Pablo Fernández asumirá de forma interina la conducción de los entrenamientos durante los próximos días.

Pezzolano venía afrontando una fuerte presión tras acumular una racha de 10 partidos consecutivos sin ganar en el Campeonato Brasileño, sumado a la eliminación en cuartos de final de la Copa de Brasil a manos de su acérrimo rival, Gremio.

A pesar de una victoria contra Chapecoense en la fecha anterior y de que la comisión lo había respaldado tras la eliminación de la Copa, la situación se volvió insostenible con la reciente derrota ante Sao Paulo, ya que el Internacional está en 18ª posición del Brasileirão, en zona de descenso, con 28 puntos.

Y permanecerá en esta posición al menos hasta el próximo 7 de octubre, cuando saldrá a la cancha contra Corinthians, debido a la pausa obligada por la fecha FIFA.

Tras el encuentro en el Morumbi, el propio estratega declaró que aún creía posible salvar al equipo del descenso, aunque admitió que la tarea se estaba volviendo "cada vez más difícil".