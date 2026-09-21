Kast llegó a Nueva York para debutar en la Asamblea General de la ONU

El Presidente José Antonio Kast arribó este lunes por la mañana a Manhattan, en Nueva York, a bordo de un avión de la Fuerza Aérea, para dar inicio a una intensa semana de trabajo en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La agenda del Mandatario estará centrada en tres ejes estratégicos: seguridad, comercio e integración multilateral, destacando su debut oficial en la testera del plenario de la ONU programado para este martes cerca de las 14:45 horas de Chile, en un horario que dependerá del orden de los oradores.

El viaje contempla para su primera jornada un diálogo presidencial sobre inteligencia artificial en el Council of la Américas y la firma de un acuerdo comercial con Marruecos.

En el plano internacional, el canciller Francisco Pérez Mackenna detalló que el viaje busca potenciar el acuerdo de seguridad regional conocido como el "Acuerdo de Santiago", levantar a Valparaíso como sede del nuevo organismo de la ONU para el cuidado de los océanos, y diversificar la cartera de exportaciones del país mediante reuniones bilaterales con líderes como el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski; el primer ministro canadiense, Mark Carney, y representantes de la Comisión Europea y el Banco Mundial.

Asimismo, la visita se desarrolla bajo atención política debido a los flancos internos y la participación en eventos paralelos.

Mientras el canciller enfrenta cuestionamientos y una próxima interpelación en la Cámara de Diputadas y Diputados, la delegación evalúa la asistencia del Mandatario a la cumbre "Escudo de las Américas" —impulsada por Donald Trump—, cuya confirmación se mantiene en suspenso ante eventuales topes de agenda con su discurso en las Naciones Unidas y la postura de cautela adoptada por el Ejecutivo frente a dicha coalición internacional.

Al respecto, el diputado republicano y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Stephan Schubert, señaló que "en principio, si estamos hablando de colaborar, el colaborar entre distintos países americanos es una excelente forma de enfrentar la realidad que estamos viviendo, pero si eso significa algún otro tipo de compromiso o de obligación, nosotros somos un país autónomo que tenemos nuestra Constitución y, por lo tanto, primero (debe) tener una propuesta concreta para analizar de qué estamos hablando y si es que Chile estaría dispuesto o no a algo".

Por su parte, desde la oposición, el diputado y timonel de la Democracia Cristiana (DC), Álvaro Ortiz, advirtió que "no sería apropiado salir adhiriendo a algo que no representa a todo el país y que incluso dentro del propio Gobierno y dentro del oficialismo genera ciertas dudas, cierta distancia (...) Creo en el criterio del Presidente Kast".

Desde el Ejecutivo han aclarado que, por ahora, la participación chilena se mantiene en calidad de observador a la espera de mayores especificaciones por parte de Estados Unidos.