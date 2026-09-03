"Pase de genio": Prensa brasileña se rindió ante Erick Pulgar tras brillante jugada en Flamengo

El mediocampista chileno Erick Pulgar vive días de ensueño en Brasil dado que luego de sellar su renovación con Flamengo hasta 2029, el volante nacional respondió de inmediato en la cancha y se llenó de loas por parte de la prensa brasileña tras una destacada actuación en el triunfo por 2-0 frente a Mirassol por el Brasileirao.

Pese a que el antofagastino solo alcanzó a jugar 31 minutos debido a problemas físicos, le bastó ese tiempo para ser elogiado de forma unánime. A los 14', el chileno se lució con un soberbio pase de volea que desarmó a la defensa rival, inició un contragolpe letal y terminó en la apertura de la cuenta obra de Jorge Carrascal.

Tras el compromiso, los medios deportivos del gigante sudamericano no escatimaron en elogios. El prestigioso Globoesporte destacó el impacto del criollo en el juego: "Tuvo otra gran actuación y realizó un excelente pase que derivó en el gol de Carrascal", señalando además que su salida se debió a un fuerte golpe en el muslo.

En tanto, el revuelo también se trasladó a las plataformas digitales y los análisis postpartido, donde hinchas y comentaristas se rindieron ante la calidad técnica del seleccionado nacional con calificativos como "pase de genio" y "lanzamiento espectacular".

A los aplausos de la prensa se sumó el respaldo de su director técnico, Leonardo Jardim, quien celebró su rendimiento y su permanencia a largo plazo: "Ha mostrado trabajo. Pienso que la renovación fue un acierto entre las dos partes y permite que Pulgar esté con nosotros. Es importante en la estructura del equipo por su calidad y carácter".

Ahora, el cuerpo médico del "Mengao" evaluará la magnitud de la molestia muscular de Pulgar para determinar los plazos de su recuperación de cara a los próximos desafíos del cuadro carioca.