Paulo Díaz sigue en el radar de Santos "para elevar el nivel competitivo de la defensa"

Hace unas semanas River Plate oficializó una lista de más de 10 futbolistas que no serían tomados en cuenta para la segunda parte del año, nómina en la que incluyó al defensa chileno Paulo Díaz, quien perdió completamente el cartel de referente que tuvo en algún momento.

Desde entonces, no son pocos los equipos a los cuales ha sido vinculado el chileno y ahora, un gigante de Brasil apareció en el horizonte para quedarse con sus servicios.

Es que de acuerdo con RTI Esporte, Santos se mantendría en la pelea por fichar al central chileno, aun después de su negativa inicial. De hecho, aseguraron que la dirigencia del Peixe no ha perdido contacto con el entorno del seleccionado criollo.

Eso sí, una de las trabas en las negociaciones sería la parte económica. "El paquete solicitado por el jugador incluía salario, prima por fichaje y bonificaciones por rendimiento, que sumaban aproximadamente US$230.000 mensuales. A pesar de esto, Santos mantuvo al jugador chileno entre sus principales objetivos en el mercado de fichajes", indicaron, en referencia a un primer acercamiento que ocurrió a inicios de mes.

De todas maneras, la citada fuente dejó entrever que el principal inconveniente para el club donde juega Neymar sería que el zaguero tiene contrato vigente con River Plate, por lo cual apostarían a una eventual rescisión de contrato para facilitar las conversaciones con el formado en Palestino.

Además, señalaron que "el fichaje del defensa cuenta con el respaldo directo del entrenador Cuca. El técnico del Santos considera que la llegada de un defensa experimentado es fundamental para elevar el nivel competitivo de la defensa durante el resto de la temporada".

"Tras bambalinas, se considera que Paulo Díaz posee las características necesarias para aportar liderazgo, calidad técnica y experiencia internacional al equipo. La idea es formar una sólida pareja de centrales junto a Lucas Veríssimo", complementaron en la publicación.