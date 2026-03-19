[VIDEO] ¡Escalofriante! Estrella de Gremio sufrió gravísima lesión en el duelo ante Vitoria en Brasil

Un escalofriante momento se vivió en el triunfo de Gremio por 2-0 ante Vitoria en el Brasileriao, cuando Marlon, estrella del equipo de Porto Alegre, sufrió una escalofriante lesión al chocar con un rival.

Tras la jugada en el minuto 76 de partido, el futbolista de Gremio presentó una fractura evidente y debió abandonar el terreno de juego en ambulancia, ante el impacto de compañeros y rivales.

Revisa el momento a continuación: