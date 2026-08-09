Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago7.2°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga brasileña

[VIDEO] ¡Misil al ángulo! Erick Pulgar se lució con espectacular golazo para Flamengo ante Vitoria

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante chileno soltó un derechazo inatajable en el Maracaná.

[VIDEO] ¡Misil al ángulo! Erick Pulgar se lució con espectacular golazo para Flamengo ante Vitoria
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El volante chileno Erick Pulgar deslumbró este domingo con un espectacular golazo para Flamengo ante Vitoria, en la fecha 22 del Brasileirao.

En el minuto 14, Pulgar estaba desmarcado y desde 30 metros soltó un misil que fue directo al ángulo, dejando sin opciones al arquero Lucas Arcanjo.

Finalmente, Flamengo terminó ganando por 2-0. El segundo tanto fue de Bruno Henrique en el complemento (80').

El resultado dejó a los cariocas con 42 puntos en el segundo lugar del Brasileirao, a seis del líder Palmeiras.

En la próxima fecha, Flamengo visitará a Mirassol, aunque antes, a mediados de semana, chocará con Cruzeiro en Belo Horizonte, en la ida de octavos de la Copa Libertadores.

Revisa el golazo de Pulgar para Flamengo en Maracaná:

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada