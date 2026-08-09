[VIDEO] ¡Misil al ángulo! Erick Pulgar se lució con espectacular golazo para Flamengo ante Vitoria

El volante chileno Erick Pulgar deslumbró este domingo con un espectacular golazo para Flamengo ante Vitoria, en la fecha 22 del Brasileirao.

En el minuto 14, Pulgar estaba desmarcado y desde 30 metros soltó un misil que fue directo al ángulo, dejando sin opciones al arquero Lucas Arcanjo.

Finalmente, Flamengo terminó ganando por 2-0. El segundo tanto fue de Bruno Henrique en el complemento (80').

El resultado dejó a los cariocas con 42 puntos en el segundo lugar del Brasileirao, a seis del líder Palmeiras.

En la próxima fecha, Flamengo visitará a Mirassol, aunque antes, a mediados de semana, chocará con Cruzeiro en Belo Horizonte, en la ida de octavos de la Copa Libertadores.

Revisa el golazo de Pulgar para Flamengo en Maracaná: