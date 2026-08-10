Futbol colombiano aplazó su programación tras terremoto que dejó al menos 20 muertos

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) aplazó por un día los partidos de sus principales competencias luego del terremoto de magnitud 7,4 que afectó este lunes a distintas ciudades del país y dejó al menos 20 personas fallecidas.

La medida alcanza a los encuentros de la Liga profesional, el Torneo de Ascenso y el campeonato femenino que estaban programados para este lunes 10 y martes 11 de agosto, con el objetivo de resguardar la seguridad de hinchas, futbolistas y las demás personas involucradas en las competencias.

La Dimayor estableció que los partidos previstos para este lunes se disputarán el martes 11 de agosto en sus mismos horarios, mientras que aquellos inicialmente fijados para el martes pasarán al miércoles 12, también manteniendo sus horarios originales.

"Desde la Dimayor, y en representación de los 36 clubes del Fútbol Profesional Colombiano, enviamos un mensaje de acompañamiento, fortaleza y solidaridad a las familias y comunidades que atraviesan momentos de preocupación y dificultad como consecuencia de este hecho", expresó la entidad.