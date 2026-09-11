Así operaba la banda de policías y el exfiscal Vinko Fodich que montó falso cuartel PDI para extorsionar

Una elaborada puesta en escena que simulaba un cuartel policial oficial de la Policía de Investigaciones (PDI) era el núcleo de operaciones de la banda criminal formalizada por secuestro extorsivo, asociación criminal y extorsión contra comerciantes de nacionalidad china.

El grupo, compuesto por siete imputados entre los que figuran tres funcionarios activos de la PDI, el exfiscal Vinko Fodich y Luis Moraga Parisi -primo del exabanderado presidencial Franco Parisi-, inició sus operaciones a principios de agosto mediante un esquema de amedrentamiento institucional planificado para obligar al pago de millonarios rescates.

Para ejecutar los delitos, los acusados trasladaban a las víctimas hasta el piso -1 de un edificio acondicionado para aparentar dependencias de la policía civil.

En el lugar, los miembros de la red portaban uniformes de la PDI, exhibían armas de fuego no autorizadas, municiones y mantenían en exhibición una fotografía del expresidente estadounidense Donald Trump junto a una pizarra con un falso organigrama delictual.

Siete personas fueron formalizadas por delitos de secuestro extorsivo, asociación criminal y tenencia ilegal de armamento. (FOTO: ATON)

Bajo este escenario, los imputados intimidaban a los afectados aludiendo a presuntas indagatorias secretas a cargo del FBI estadounidense en Chile.

Con la advertencia de que la investigación continuaría de no mediar un pago, la banda exigió sumas de hasta 300 millones de pesos, logrando que las víctimas entregaran –en efectivo- 30 millones de la divisa nacional.

Los cargos que enfrentan los imputados

Respecto a los cargos que enfrentan los siete involucrados en este caso, el fiscal supraterritorial Miguel Ángel Orellana detalló que "los principales son el de asociación criminal, secuestro extorsivo y extorsión".

A estos se suman "una serie de delitos vinculados con tenencia ilegal de arma de fuego, de municiones, tenencia ilegal de fuegos artificiales, entre otros, además de la usurpación de uno de los imputados de la calidad de funcionario público, particularmente de funcionario de la PDI".

Asimismo, informó que "dentro de los antecedentes con los que se justificó la necesidad de cautela, estaba el hecho de que todos los imputados tuvieran plena conciencia de que el plan criminal de esta organización suponía la participación de funcionarios de la PDI".

Una organización criminal integrada por funcionarios de la PDI, un exfiscal y civiles montó una falsa unidad policial en el subterráneo de un inmueble. (FOTO: ATON)

"Hay que levantar la alerta sobre este punto, porque hoy los fenómenos como la extorsión o el secuestro son un problema muy relevante en Chile", advirtió el fiscal Orellana.

Formalización y medidas cautelares

Tras la exposición del actuar delictual, el tribunal decretó la prisión preventiva para el exfiscal Fodich, el inspector policial Rodrigo Navarrete Umaña y Luis Moraga Parisi.

En el caso del otrora persecutor, su defensa se allanó temporalmente a la privación de libertad a la espera de apelar a las imputaciones más adelante.

Por su parte, los imputados Pablo Gajardo Romo, Sebastián Gajardo Rojas, Angelo Stevens y José Ignacio Pinto quedaron en calidad de detenidos en tránsito.

El grupo criminal exigía hasta 300 millones de pesos a sus víctimas bajo la amenaza de supuestas indagatorias federales internacionales. (FOTO: ATON)

La defensora penal de estos dos últimos, Alejandra Borda, solicitó medidas cautelares alternativas argumentando "la colaboración que han prestado nuestros representados".

"Ha sido una colaboración altamente sustancial, lo que los pone en una evidente situación de riesgo en el cumplimiento de una medida cautelar al interior de algún recinto penitenciario. Consideramos que no se cuenta lamentablemente en este país (...) con las medidas suficientes que resguarden la integridad física y psicológica de nuestros representados", puntualizó la jurista.

Debido a esto, instó a considerar "otras medidas cautelares de menor intensidad que podrían cumplir con los fines del procedimiento".

La audiencia en el Centro de Justicia de Santiago continuará este sábado a las 09:00 horas para resolver la situación cautelar de los cuatro imputados restantes vinculados a la red.