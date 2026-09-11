¿Y La Roja? Gustavo Alfaro renovó con la selección de Paraguay hasta 2030

El argentino Gustavo Alfaro, quien sonaba como opción en la selección de Chile, renovó su contrato como técnico de Paraguay hasta el 2030.

La noticia la confirmó el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, en sus redes sociales.

"2030, allá vamos", publicó Harrison, con una imagen junto a Alfaro y la camiseta de la selección paraguaya, con el apellido del entrenador y el dorsal 2030.

Los detalles de la renovación de Alfaro con la Albirroja no fueron publicados por la APF.

Alfaro tomó el mando de la selección paraguaya a mediados de 2024 y logró la clasificación al Mundial de Norteamérica 2026.

En la Copa del Mundo, Paraguay eliminó a Alemania en la tanda de penales en 16avos de final y terminó eliminada ante Francia en octavos.