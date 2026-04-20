Millonarios anunció que Radamel Falcao será baja tras una fractura en su rostro

El delantero colombiano Radamel Falcao García presentó una fractura en el arco cigomático, informó este lunes Millonarios en el parte médico de quien permanece bajo observación tras el fuerte golpe en su rostro durante la derrota por 3-1 ante América de Cali.

"El tratamiento a seguir se definirá en las próximas 48 horas luego de pasar la fase aguda de la lesión. Su incapacidad se determinará según tratamiento y evolución", precisó el escrito del club colombiano .

Ese tipo de lesión consiste en una fractura del hueso conocido como pómulo, una estructura clave del rostro que conecta con la órbita ocular y la mandíbula y la recuperación dependerá de muchos factores, por lo que podría tardar desde 2 a 8 semanas para volver.

La baja del delantero supone un duro golpe para Millonarios que lucha por mantenerse con opciones de clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, torneo en el que comparte grupo con O'Higgins de Rancagua.