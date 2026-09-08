ANFP amplió denuncia contra San Marcos de Arica ante el Tribunal y arriesga desafiliación

Un verdadero terremoto sacude a la Liga de Ascenso del fútbol chileno luego de que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) decidiera ampliar la denuncia presentada en contra de San Marcos de Arica ante el Tribunal de Disciplina, acusando graves irregularidades financieras.

De acuerdo a los antecedentes dados a conocer por La Tercera, la acusación de Quilín apunta a la información entregada a la Unidad de Control Financiero (UCF). En el documento se sostiene que el elenco ariqueño presentó declaraciones juradas de capital de funcionamiento cuyo contenido no coincide con las memorias anuales y estados financieros auditados presentados con posterioridad.

La denuncia detalla que las inconsistencias corresponden a documentos remitidos en octubre de 2024, además de abril, julio y octubre de 2025, periodos en los que el club aseguró contar con números positivos que distaban de la realidad contable.

En la nota se ejemplifica que en septiembre de 2024 San Marcos declaró activos por 2.929 millones de pesos y pasivos por $1.941 millones (capital positivo de $988 millones). Sin embargo, el balance auditado de diciembre de ese año arrojó activos por apenas $710 millones y deudas por $2.599 millones, reflejando un patrimonio neto negativo de 1.889 millones de pesos.

El escenario fue aún más crítico durante el 2025, donde según el documento acusatorio, la dirigencia ariqueña sobrestimó activos y subestimó pasivos por cerca de 1.900 millones de pesos, generando una distorsión de más de 3.800 millones de pesos entre lo informado inicialmente a la UCF y lo revelado tras las auditorías.

Por esta razón, la ANFP sostiene que se trata de "documentación falsa", configurando un incumplimiento grave y reiterado a los estatutos. Ante ello, solicitó al tribunal proponer la desafiliación del club ante el Consejo de Presidentes o, alternativamente, una multa económica de entre 1.000 y 2.000 UF.

Asimismo, el ente con sede en Quilín pidió de forma subsidiaria el castigo deportivo más severo: si se determina que los hechos configuran presentación de "documentación adulterada", exigieron imponer la sanción de descenso a la categoría inmediatamente inferior al término de la temporada.

Por último, la presentación concluye señalando que el pasado 27 de julio se le otorgó a San Marcos de Arica la posibilidad de presentar descargos y justificar los montos entregados, no obstante, el club no ha respondido al requerimiento dentro del plazo formal.