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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Antofagasta empató ante Magallanes y perdió la oportunidad de escalar a la parte alta de la tabla

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Deportes Antofagasta empató sin goles ante Magallanes en el Estadio "Calvo y Bascuñan" por la úlltima fecha de la primera rueda en la Liga de Ascenso y perdió la oportunidad de volver a meterse en la lucha por el título.

Con este resultado, el cuadro "Puma" quedó en el quinto puesto de la tabla con 23 puntos, por su parte la "Academia" se ubica en el noveno lugar con 22 unidades.

El siguiente partido de ambos equipos será por Copa Chile, donde Deportes Antofagasta recibirá a La Serena el domingo 21 de junio a las 12:30 horas, mientras que Magallanes será local ante Palestino el sábado 20 de junio a las 12:30 horas.

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