Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago16.4°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Antofagasta goleó a Copiapó y presiona en el podio del Ascenso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro puma está tercero en la tabla, a cuatro de Santiago Wanderers.

Antofagasta goleó a Copiapó y presiona en el podio del Ascenso
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Deportes Antofagasta goleó por 0-4 a Deportes Copiapó en el Estadio "Luis Valenzuela" y mantuvo la presión en el podio del Ascenso.

El conjunto puma celebró con goles de Diego Rojas (26'), Sebastián Leyton (62' y 66') y Brayan Hurtado (86'), y quedó tercero en la tabla, con 37 puntos, a cuatro del líder Santiago Wanderers.

Copiapó, en cambio, sumó su segunda derrota al hilo y está décimo, con 30 positivos.

En la próxima fecha, Copiapó visitará a San Marcos de Arica y Antofagasta recibirá a Deportes Recoleta.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada