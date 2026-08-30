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Antofagasta goleó a Copiapó y presiona en el podio del Ascenso
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El cuadro puma está tercero en la tabla, a cuatro de Santiago Wanderers.
El cuadro puma está tercero en la tabla, a cuatro de Santiago Wanderers.
Deportes Antofagasta goleó por 0-4 a Deportes Copiapó en el Estadio "Luis Valenzuela" y mantuvo la presión en el podio del Ascenso.
El conjunto puma celebró con goles de Diego Rojas (26'), Sebastián Leyton (62' y 66') y Brayan Hurtado (86'), y quedó tercero en la tabla, con 37 puntos, a cuatro del líder Santiago Wanderers.
Copiapó, en cambio, sumó su segunda derrota al hilo y está décimo, con 30 positivos.
En la próxima fecha, Copiapó visitará a San Marcos de Arica y Antofagasta recibirá a Deportes Recoleta.