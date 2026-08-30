Falsos policías secuestraron a empresario minero y asesinaron a sus cuatro acompañantes en Perú

Un empresario minero fue secuestrado en Perú en plena vía pública de la ciudad de Trujillo durante la madrugada de este domingo, al ser interceptado por atacantes con uniformes policiales que asesinaron en el acto a sus cuatro acompañantes.

Según información policial, el hecho ocurrió cuando el ahora secuestrado y sus acompañantes, entre ellos dos mujeres, se movilizaban en un vehículo de alta gama del empresario por el centro de la ciudad de Trujillo, capital de la región La Libertad, después de salir de una discoteca cercana.

El automóvil fue interceptado por los atacantes a pocos metros de la sede de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dirincri) de la Policía Nacional de Perú con uniformes similares a los del Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco), de acuerdo con lo reportado por testigos.

Entre los cuatro asesinados se encuentran la pareja del empresario, Andrea Monzón Lingan, así como Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez.

El empresario raptado ha sido identificado como Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, quien aparentemente se dedica a la compra y venta de oro en la convulsa provincia de Pataz, un enclave de minería ilegal declarado en emergencia por el Gobierno por la actividad de diversas organizaciones criminales que se disputan el control de las galerías.

En esta zona ya se han producido anteriormente graves episodios como la matanza de trece personas que supuestamente se dedicaban a resguardar una de las bocaminas, en abril de 2025.

Perfil de la víctima

Lara Tantaquilla fue detenido en 2020 durante un gran operativo contra la minería ilegal llamado "Los topos del frío", en el que se trató de desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en la provincia de Pataz.

En aquella ocasión se realizaron un total de 17 detenciones, incluidos dos extranjeros de origen chino, y se decomisaron hasta 220 kilos de oro presuntamente de origen ilegal, valorados en ese momento en unos 10 millones de dólares.

En declaraciones a periodistas, el jefe de la Policía en la región La Libertad, Ricardo Espinoza, confirmó que los atacantes simularon un operativo policial y que los acompañantes del secuestrado opusieron resistencia a que se lo llevaran, lo que hizo que los criminales abrieran fuego para matarlos.

Espinoza detalló que las prendas policiales usadas en el secuestro fueron arrojadas en otro punto de la ciudad junto a la ropa del secuestrado, que también fue hallada en el mismo lugar.

Sospecha de bandas

El jefe policial aseguró que, por información de inteligencia, conocían que un grupo delictivo estaba preparando un secuestro de gran calibre, si bien no sabían el objetivo ni tampoco la organización criminal detrás de este acto.

No obstante, la Policía considera muy probable que el secuestro y masacre sea obra de alguna de las dos grandes bandas criminales que operan en la ciudad de Trujillo, que son Los Pulpos, la más antigua y conocida, o sus rivales de La Jauría.

"En las próximas horas los vamos a capturar o los vamos a abatir, porque la Policía utilizará la fuerza letal", aseveró Espinoza.