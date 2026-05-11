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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Arica perdió la chance de tomar el liderato en el Ascenso tras ceder un empate ante Curicó Unido

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Puerto Montt quedó como nuevo puntero del torneo tras la undécima fecha.

Arica perdió la chance de tomar el liderato en el Ascenso tras ceder un empate ante Curicó Unido
 San Marcos de Arica
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San Marcos de Arica desperdició la chance de tomar el liderato en la Liga del Ascenso, tras ceder un empate 2-2 ante Curicó Unido en La Granja, por la undécima fecha del torneo.

Nicolás Fernández abrió la cuenta para los torteros (31'), pero los nortinos lo dieron vuelta en el segundo tiempo, con las anotaciones de Camilo Melivilú (46') y Nahuel Donadell (66').

Cuando parecía que los tres puntos y el liderato eran para los ariqueños, llegó el gol de Julián Alfaro, para el 2-2 definitivo al final dle partido (90+3').

Con el resultado, San Marcos de Arica sumó 21 unidades en el tercer lugar, igualado con Cobreloa, que está segundo con mejor diferencia de gol, y a un solo punto del nuevo líder, Deportes Puerto Montt.

Curicó, en cambio, está con 11 positivos en decimotercer puesto.

En la próxima fecha, Curicó recibirá a Santiago Wanderers, y San Marcos enfrentará a un rival directo en la parte alta, Deportes Antofagasta, que marcha cuarto en 20 unidades.

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