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Tópicos: Economía | Impuestos

Comisión de Hacienda: Tensión máxima en votación de megarreforma tras abrupto final del debate

Publicado:
| Periodista Radio: Jorge Espinoza Cuéllar
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Por decisión del presidente de la instancia, el republicano Agustín Romero, las más de 1.600 indicaciones pendientes se zanjarán hasta total despacho sin argumentaciones de los diputados.

La oposición tachó de "servil" su conducción, acusándolo de "dar la espalda al país" al interrumpir el diálogo por la urgencia gubernamental.

Comisión de Hacienda: Tensión máxima en votación de megarreforma tras abrupto final del debate
 ATON (referencial)

"Ya hablaron una vez y quieren seguir hablando... Está aprobado el cierre del debate, ahora a votación y, si quieren, censuren", espetó Romero a los integrantes de la comisión.

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En una jornada marcada por altas tensiones y acusaciones cruzadas, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados inició esta medianoche la fase final de votación de la megarreforma impulsada por el Ejecutivo.

La sesión se ha visto envuelta en polémicas tras la decisión del presidente de la instancia, Agustín Romero (Partido Republicano), de aplicar estrictamente el reglamento para cerrar el debate y proceder directamente a votar las más de 1.600 indicaciones pendientes.

La conducción de Romero fue duramente cuestionada por parlamentarios de oposición, quienes criticaron la interrupción de las argumentaciones ante la "suma urgencia" del proyecto.

El republicano defendió su postura señalando: "Esto lo advertí. Lo advertí toda esta semana. Mil seiscientas tres indicaciones y esto de que 'el reglamento,la democracia'... No, ya hablaron una vez y quieren seguir hablando. Está aprobado el cierre del debate, ahora a votación y, si quieren, censuren".

Tras el abrupto cierre del debate, el diputado Carlos Bianchi (independiente-PPD) dijo sentir "vergüenza por la bajeza de quien preside esta comisión. De rodillas, (Romero) fue servil a su Gobierno y le dio la espalda al país".

"Corazón" de la megarreforma, aprobado

A pesar de la fricción, en la comisión se lograron acuerdos unánimes en puntos como el aumento de 400.000 millones de pesos para el fondo de reconstrucción en las regiones de Ñuble y Biobío.

También se aprobó el "corazón" de la megarreforma —la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, con posibilidad de llegar al 20% mediante beneficios por empleo—, cuya votación desató un agrio intercambio.

El diputado Jorge Brito (Frente Amplio) advirtió: "La Dipres reconoce un déficit inferior al que reconoce el Consejo Fiscal Autónomo. El resultado de este proyecto es mayor déficit fiscal en cada uno de los años de Gobierno del Presidente José Antonio Kast".

Ante esto, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, ironizó: "El Consejo Fiscal Autónomo resulta que ahora se transformó en oráculo".

"Lo que pretende hacer el Gobierno del Presidente Kast, avalado por el 58% de los chilenos, es cambiar la receta de la izquierda", agregó el dirigente.

La respuesta del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, no se hizo esperar, calificando los argumentos de la oposición como una "seguidilla de afirmaciones derechamente ignorantes de ciertas realidades económicas básicas".

Tropiezos del oficialismo

No todo fueron triunfos para el oficialismo. La comisión rechazó artículos clave, como el que permitía al Ministerio de Obras Públicas (MOP) contratar a empresas vinculadas a sus propios miembros, y el que buscaba flexibilizar la propiedad intelectual para la minería de datos e inteligencia artificial (IA).

Sobre este último punto, la diputada Irací Hassler (Partido Comunista) celebró el rechazo transversal: "Es evidente que hay muchas medidas que son negativas, como esta que venía de propiedad intelectual y que, afortunadamente, solo en aquello, ha primado algo de cordura y se rechazó con votos transversales, porque es una locura".

Al cierre de este informe, la comisión continuaba con la votación de cientos de indicaciones, incluyendo la posible eliminación de la franquicia Sence, en una sesión que se espera se extienda durante varias horas debido a que no se ha completado ni el 50% del articulado.

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