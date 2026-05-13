El expresidente Gabriel Boric fue, este miércoles, uno de los presentadores del libro "La política se metió conmigo. Conversaciones con Carolina Tohá", escrito por el periodista Daniel Hopenhayn.

El lanzamiento se realizó en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, en el centro de Santiago, y contó con la presencia de numerosas personalidades políticas y exministros, entre ellos Mario Marcel, pareja de la extimonel PPD.

En su intervención, Boric recordó momentos que compartió con Tohá en La Moneda y valoró su decisión de abordar públicamente, en el libro, el abuso sexual que sufrió siendo niña, durante su exilio en México.

"Perdón la digresión: a mí me pasó que cuando dije que había estado internado por un problema de salud mental, me escribió mucha gente agradeciendo, porque (ese testimonio) les permitió liberar que sufrían un problema. Y Carolina lo dice también en el libro: que mucha gente la ayudó a ella a poder contar esto hoy día, pero sabe que su testimonio puede ayudar a que esto no siga sucediendo. Ella no se plantea desde la posición de víctima, sino que hace una reflexión que, para mí, es profundamente admirable", dijo Boric.

El exmandatario también resaltó la "discusión que hay en el libro sobre si Carolina es muy racional o no, y cómo eso afecta a la hora de juntar votos". Pasó en la primaria presidencial de la centroizquierda el año pasado.

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