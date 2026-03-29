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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Ascenso: Antofagasta aplastó a un Iquique que sumó su tercera derrota al hilo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "Pumas" pegaron un zarpazo con cuatro goles como locales.

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Deportes Antofagasta se hizo fuerte en el "Calvo y Bascuñán" para golear a Deportes Iquique por un contundente 4-0 este domingo, en el marco de la sexta fecha de la Liga de Ascenso.

El primer gol "puma" llegó rápido, a los tres minutos de partido con Brayan Hurtado, aprovechando un grosero error en la salida de la zaga celeste, que dejó el balón suelto fuera del área y su arco desprotegido.

Josepablo Monreal se matriculó con un doblete (20', 67') y un autogol de Diego Orellana (23') también aportó en la paliza asestada por los dueños de casa.

Con este resultado, Antofagasta llegó a 10 puntos y aseguró mantenerse entre los primeros cinco puestos; siendo cuarto a la espera de lo que haga Magallanes (8) contra el colista Rangers (1) este lunes 30 de marzo.

Los "Dragones Celestes", en tanto, suman tres derrotas consecutivas y cinco duelos al hilo sin victorias, pues solo sumaron de a tres en el debut. El conjunto iquiqueño suma cinco puntos en el torneo.

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