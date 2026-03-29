Ascenso: Antofagasta aplastó a un Iquique que sumó su tercera derrota al hilo
Los "Pumas" pegaron un zarpazo con cuatro goles como locales.
Los "Pumas" pegaron un zarpazo con cuatro goles como locales.
Deportes Antofagasta se hizo fuerte en el "Calvo y Bascuñán" para golear a Deportes Iquique por un contundente 4-0 este domingo, en el marco de la sexta fecha de la Liga de Ascenso.
El primer gol "puma" llegó rápido, a los tres minutos de partido con Brayan Hurtado, aprovechando un grosero error en la salida de la zaga celeste, que dejó el balón suelto fuera del área y su arco desprotegido.
Josepablo Monreal se matriculó con un doblete (20', 67') y un autogol de Diego Orellana (23') también aportó en la paliza asestada por los dueños de casa.
Con este resultado, Antofagasta llegó a 10 puntos y aseguró mantenerse entre los primeros cinco puestos; siendo cuarto a la espera de lo que haga Magallanes (8) contra el colista Rangers (1) este lunes 30 de marzo.
Los "Dragones Celestes", en tanto, suman tres derrotas consecutivas y cinco duelos al hilo sin victorias, pues solo sumaron de a tres en el debut. El conjunto iquiqueño suma cinco puntos en el torneo.