Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Ascenso: Iquique y San Marcos se quedaron en blanco y empataron el clásico

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El clásico nortino entre Deportes Iquique y San Marcos de Arica por la tercera fecha de la Liga de Ascenso terminó con una igualdad 0-0 en el Estadio "Tierra de Campeones".

Con este resultado, Iquique se vio impedido de dormir como líder, quedándose con cinco puntos. Los ariqueños, en tanto, aún no saben de victorias pues sumaron su tercer empate.

Las + leídas