Ascenso: Magallanes logró una exigida victoria ante Unión Española

En el Estadio Municipal de San Bernardo, Magallanes tuvo que batallar para vencer por 3-2 a Unión Española en el marco de la fecha 18 de la Liga de Ascenso.

Los "hispanos" pegaron primero con un golazo de Ulises Ojeda, que arrancó desde tres cuartos de cancha apilando rivales hasta definir con un tiro directo a la red en el minuto 23.

Filipe Yáñez igualó para los "carabeleros" a los 33' mediante un cabezazo y Hans Salinas puso en ventaja a Magallanes con un cañonazo a los 45+1'.

Yáñez repitió a los 51' para el 3-1 parcial del elenco albiceleste. Unión Española batalló con todo, pero solo pudo lograr un descuento gracias al desafortunado autogol de Salinas, provocado por la presión de Patricio Rubio.

Gracias a este resultado Magallanes llegó a los mismos 25 puntos que suma Unión Española y cierra momentáneamente la zona de liguilla en el octavo lugar, a la espera de lo que haga Deportes Recoleta (22) ante Deportes Copiapó este domingo y el duelo de Temuco (23) contra Copiapó (23) el día lunes.