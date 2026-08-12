Ascenso: Recoleta hundió aún más a Rangers y se acercó a puestos de liguilla

Deportes Recoleta hundió aún más a Rangers tras vencerlo por 4-2 en el Estadio Municipal de La Pintana por la fecha 20 de la Liga de Ascenso, y se acercó a puestos de liguilla.

El cuadro "textilero" abrió el marcador rápidamente a través de Carlos González (8'). En el minuto 25, los piducanos tuvieron la oportunidad de empatar el encuentro, pero Ignacio Mesías desperdició un penal, aunque en los minutos finales de la primera parte Junior Arias (44') anotó la igualdad.

En el complemento, Germán Estigarribia volvió a adelantar a los capitalinos, pero los rojinegros respondieron y volvieron a igualar el marcador a través de Lautaro Rigazzi (64').

Finalmente, Gonzalo Alvarez (85') y Felipe Flores de penal (90+7') cerraron la victoria de Recoleta.

Con esta victoria, Deportes Recoleta escaló hasta la décima posición con 26 puntos, mientras que Rangers de Talca se mantiene en el último lugar con seis unidad.

El siguiente encuentro de los piducanos será de local ante Magallanes el sábado 15 de agosto a las 15:00 horas, mientras que los "textileros" visitarán a Deportes Temuco el lunes 17 de agosto a las 20:30 horas.