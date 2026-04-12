Ascenso: Recoleta logró batallado triunfo ante Copiapó y alcanzó a Cobreloa en la cima
El conjunto santiaguino sacó cuentas alegres al aprovechar los empates en otras canchas.
El conjunto santiaguino sacó cuentas alegres al aprovechar los empates en otras canchas.
Deportes Recoleta sigue encaminado en una buena temporada por la Liga de Ascenso y este domingo se llevó una victoria 2-4 visitando a Deportes Copiapó por la séptima fecha, igualando en la cima a Cobreloa.
Los dirigidos por Francisco Arrué comenzaron tempranamente en ventaja gracias a Felipe Báez (5'), pero Axl Ríos (11') y Manuel López (21') revirtieron el marcador para el anfitrión en el "Luis Valenzuela Hermosilla".
Sin embargo, Camilo Rodríguez (40') marcó la ventaja de los santiaguinos antes del descanso y luego Gonzalo Alvarez (52') junto a Carlos Gonzalez (87') se encargaron de darle el 2-4 definitivo.
Aprovechando el empate loíno en el inicio de la fecha ante Unión Española, y la igualdad de Deportes Puerto Montt ante Iquique, Recoleta con 15 puntos es segundo, por detrás de Cobreloa dada la diferencia de gol. En tanto, Copiapó marcha octavo con 9 unidades.
Los "textileros" harán de local ante Curicó Unido el próximo sábado 18 de abril y el "León de Atacama" visitará a Deportes Antofagasta el domingo 19.