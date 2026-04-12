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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Ascenso: Recoleta logró batallado triunfo ante Copiapó y alcanzó a Cobreloa en la cima

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El conjunto santiaguino sacó cuentas alegres al aprovechar los empates en otras canchas.

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Deportes Recoleta sigue encaminado en una buena temporada por la Liga de Ascenso y este domingo se llevó una victoria 2-4 visitando a Deportes Copiapó por la séptima fecha, igualando en la cima a Cobreloa.

Los dirigidos por Francisco Arrué comenzaron tempranamente en ventaja gracias a Felipe Báez (5'), pero Axl Ríos (11') y Manuel López (21') revirtieron el marcador para el anfitrión en el "Luis Valenzuela Hermosilla".

Sin embargo, Camilo Rodríguez (40') marcó la ventaja de los santiaguinos antes del descanso y luego Gonzalo Alvarez (52') junto a Carlos Gonzalez (87') se encargaron de darle el 2-4 definitivo.

Aprovechando el empate loíno en el inicio de la fecha ante Unión Española, y la igualdad de Deportes Puerto Montt ante Iquique, Recoleta con 15 puntos es segundo, por detrás de Cobreloa dada la diferencia de gol. En tanto, Copiapó marcha octavo con 9 unidades.

Los "textileros" harán de local ante Curicó Unido el próximo sábado 18 de abril y el "León de Atacama" visitará a Deportes Antofagasta el domingo 19.

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