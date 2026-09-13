Ascenso: San Marcos de Arica tumbó a Curicó Unido y se afirmó en puestos de liguilla

San Marcos de Arica volvió a imponerse como anfitrión en la Liga de Ascenso luego de vencer por 3-0 a Curicó Unido en el Estadio "Carlos Dittborn", resultado que le permitió afianzarse en los puestos de clasificación a la liguilla durante la fecha 26.

Con la intención de dejar atrás su reciente caída ante Deportes Recoleta, el conjunto local destrabó una primera mitad equilibrada justo antes del entretiempo mediante una definición de Camilo Melivilú (45').

La escuadra nortina mantuvo la iniciativa durante el complemento y amplió la diferencia en el marcador a través de Gonzalo Reyes (69').

El elenco forastero perdió terreno en el tramo final con la expulsión a Lucas López (83'), facilitando la arremetida del dueño de casa para sentenciar el compromiso con una anotación de Nicolás Zedán en los descuentos (90+5').

Con este resultado, San Marcos de Arica alcanzó 36 puntos en el séptimo casillero de la tabla de posiciones, mientras que el cuadro "albirrojo" se quedó con 24 unidades en el decimotercer lugar del torneo.