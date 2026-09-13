Kremlin supeditó diálogo de paz en Ucrania a un acuerdo sobre el conflicto territorial

El Kremlin volvió a condicionar este domingo un avance en conversaciones sobre la paz en Ucrania a la solución del "asunto territorial" que enfrenta a las partes.

"Ahora necesitamos ponernos de acuerdo en la cuestión territorial. Pero también hay muchos otros asuntos. De hecho, hay muchísimos, que aún deben resolverse", dijo Yuri Ushakov, asesor del Kremlin para Asuntos Internacionales, al diario Izvestia.

Insistió en que si hay avances en la cuestión territorial, "será más fácil avanzar por el camino de acuerdos".

Al comentar la futura reunión trilateral Rusia-Estados Unidos-Ucrania, indicó que además de Abu Dabi también Turquía y otros países se habían ofrecido para acogerla.

En cuanto al jefe de la delegación rusa en ese encuentro, Ushakov dijo que éste será nombrado por el presidente más adelante.

Washington y Moscú exploran sedes diplomáticas en Abu Dabi y Turquía para un encuentro trilateral. (FOTO: EFE)

A la vez, opinó que Washington comenzó a comprender mejor la postura rusa después del encuentro de varias horas entre el líder ruso, Vladímir Putin, y los enviados de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, en Moscú.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo, por su parte, que las negociaciones podrían reanudarse en octubre.

El asunto territorial -principalmente, la exigencia rusa para la retirada de tropas ucranianas de todo el Donbás- siempre ha sido el principal escollo en las negociaciones entre las partes con o sin mediación de Estados Unidos.