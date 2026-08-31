Bochorno del pasapelotas fue incluido en informe del Unión Española-Rangers

La insólita irrupción de un pasapelotas durante la derrota 1-0 de Unión Española ante el colista Rangers no solo se transformó en una de las imágenes más comentadas de la fecha del Ascenso, sino que además quedó consignada oficialmente en el informe arbitral del compromiso disputado en el Estadio Santa Laura.

La secuencia circuló rápidamente a través de redes sociales y terminó viralizándose a nivel internacional, con repercusiones incluso en medios de España y Perú debido a lo poco habitual de la situación.

Todo ocurrió cuando el partido entraba en sus minutos finales y Unión Española buscaba desesperadamente el empate ante el último equipo de la división, que solo registraba un triunfo hasta ese momento.

Rangers ganaba por 1-0 y jugaba con uno menos desde los 73 minutos por la expulsión de Damián González, por lo que los "hispanos" presionaban sobre el área visitante.

En medio de una ofensiva del cuadro rojo, una segunda pelota fue lanzada desde la tribuna y quedó dentro del terreno de juego. Un pasapelotas ingresó para retirarla justo cuando Unión Española desarrollaba una carga que avanzaba hacia el área de Rangers.

El joven corrió dentro de la cancha intentando sacar el segundo balón, pero terminó cruzándose en plena acción e interfiriendo en el ataque de su propio equipo, obligando al árbitro Rodrigo Rivera a detener el juego en el minuto 89.

El insólito episodio quedó en el informe arbitral

La situación, que provocó incredulidad y molestia entre los hinchas presentes en Santa Laura, fue incluida expresamente por Rivera en su informe oficial del encuentro.

"El partido fue detenido cuando un pasabalón (...) ingresa al campo de juego para sacar un segundo balón, interfiriendo en un ataque del equipo local", consignó el juez.

El documento precisó que se trataba de un integrante de la categoría Sub 16 y agregó que, producto de su intervención, se le solicitó abandonar el terreno de juego.

La escena tuvo especial repercusión porque Unión Española estaba volcada en busca de la igualdad y contaba con superioridad numérica. Rangers había quedado con diez futbolistas a los 73 minutos luego de la tarjeta roja directa a Damián González, quien fue expulsado por juego brusco grave tras golpear con la planta del pie el talón de un adversario y poner en riesgo su integridad física.

Finalmente, el elenco de Talca resistió y se llevó su segundo triunfo del torneo por 1-0 gracias al penal convertido por Junior Arias a los 55 minutos, mientras la llamativa acción del pasapelotas terminó recorriendo las redes sociales y medios internacionales.