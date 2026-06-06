Cobreloa aseguró el liderato del Ascenso tras igualar con Puerto Montt

Este sábado, Cobreloa igualó 1-1 en calidad de visitante ante Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue por la fecha 15 de la Liga de Ascenso y cerró la primera rueda como líder de la categoría de plata tras la derrota por la cuenta mínima de Santiago Wanderers contra Deportes Copiapó.

En un trabado cotejo, el conjunto loíno abrió la cuenta recién en el segundo tiempo gracias a Álvaro Delgado (51'), sin embargo, Richard Paredes (55') rápidamente igualó las acciones para el cuadro sureño, que tenía a Emilio Mancilla como DT interino tras la inesperada renuncia de Emiliano Astorga.

Cobreloa lidera la categoría de ascenso con 29 puntos, tres más que Santiago Wanderers, mientras que Deportes Puerto Montt acumula cuatro partidos sin conocer de victorias y se ubica en el sexto lugar con 23 unidades.

El próximo desafío de los del Norte Grande será en el inicio de la segunda rueda cuando visite a Deportes Temuco, encuentro programado para el 19 de julio, mismo día en el que el conjunto albiverde será forastero ante Deportes Copiapó, encuentros válidos por la fecha 16 del torneo.