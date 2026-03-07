Cobreloa celebró una gran goleada ante Curicó Unido en el Ascenso

Una contundente exhibición dio Cobreloa este sábado en el estadio Zorros del Desierto, recinto que fue testigo de la goleada por 5-1 sobre Curicó Unido por la tercera fecha de la Liga de Ascenso.

El dueño de casa se fue al descanso ganando por tres goles de diferencia gracias a las anotaciones de Sebastián Zúñiga (14') y un Gustavo Gotti (19' y 38') que seguiría festejando en el partido.

Tras el descuento "tortero" en los pies de Nicolás Fernández (46'), Bastián San Juan (49') convirtió para los zorros y en el minuto 71, Gotti volvió a hacerse presente en el marcador para sellar el triunfo de su equipo con su triplete personal.

Con este resultado, y a falta de que se disputen los otros partidos de la fecha, los calameños subieron a lo más alto de la tabla en solitario con siete puntos. Los maulinos, en cambio, se estancaron en el penúltimo lugar con una unidad.

El próximo viernes 13 de marzo a las 20:30 horas, Cobreloa enfrentará a Deportes Iquique, otro equipo involucrado en la parte alta del torneo. Curicó Unido, en tanto, se verá las caras con Rangers en una nueva edición del clásico del Maule, programada para las 18:00 del domingo 15.