Cobreloa condicionó su liderato tras empatar con Magallanes en el Ascenso
El cuadro loíno tiene dos puntos más que Santiago Wanderers, que juega en esta misma jornada.
El cuadro loíno tiene dos puntos más que Santiago Wanderers, que juega en esta misma jornada.
Cobreloa condicionó este miércoles su liderato en la Liga de Ascenso, tras cosechar un empate 2-2 ante Magallanes en San Bernardo, en el marco de la fecha 20.
El equipo de Calama quedó con 35 puntos en la tabla y puede ser superado por Santiago Wanderers, que tiene 33 unidades y jugará ante Deportes Antofagasta en el último turno de esta jornada (20:30 horas, 00:30 GMT).
En San Bernardo, la "Academia" tomó ventaja en dos ocasiones, con un doblete de Facundo Peraza (20' y 54'), pero Cobreloa reaccionó y logró empatarlo, gracias a Cristian Muga (36') y Tomás Aránguiz (72').
El empate dejó a Magallanes en el sexto lugar, manteniéndose en zona de liguilla, con 29 unidades.
En la próxima fecha, Magallanes enfrentará a Rangers en Talca y Cobreloa visitará a San Felipe.