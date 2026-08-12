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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Cobreloa condicionó su liderato tras empatar con Magallanes en el Ascenso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro loíno tiene dos puntos más que Santiago Wanderers, que juega en esta misma jornada.

Cobreloa condicionó su liderato tras empatar con Magallanes en el Ascenso
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Cobreloa condicionó este miércoles su liderato en la Liga de Ascenso, tras cosechar un empate 2-2 ante Magallanes en San Bernardo, en el marco de la fecha 20.

El equipo de Calama quedó con 35 puntos en la tabla y puede ser superado por Santiago Wanderers, que tiene 33 unidades y jugará ante Deportes Antofagasta en el último turno de esta jornada (20:30 horas, 00:30 GMT).

En San Bernardo, la "Academia" tomó ventaja en dos ocasiones, con un doblete de Facundo Peraza (20' y 54'), pero Cobreloa reaccionó y logró empatarlo, gracias a Cristian Muga (36') y Tomás Aránguiz (72').

El empate dejó a Magallanes en el sexto lugar, manteniéndose en zona de liguilla, con 29 unidades.

En la próxima fecha, Magallanes enfrentará a Rangers en Talca y Cobreloa visitará a San Felipe.

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