Cobreloa doblegó a Deportes Iquique y arremetió en la parte alta de la Liga de Ascenso

Cobreloa venció por 2-1 a Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones por la cuarta fecha de la Liga del Ascenso y arremetió en la parte alta de la tabla de posiciones.

Los goles del encuentro fueron anotados por Sebastián Zuñiga de penal (12') y Gustavo Gotti (24') para los "Loínos", mientras que el volante argentino Agustín Venezia (27') descontó para los "Dragones Celestes".

Con este resultado, Cobreloa quedó puntero de la Liga de Ascenso con 10 puntos, a la espera del duelo de Deportes Puerto Montt, que tiene nueve unidades y lo puede pasar en aso de ganar frente a Santa Cruz.

Por su parte, Deportes Iquique quedó en el quinto lugar con cinco positivos.

El siguiente duelo del cuadro "Loíno" será de local frente a Magallanes el lunes 23 de marzo a las 20:30 horas, mientras que los "Dragones Celestes" visitarán a Deportes Copiapó el domingo 22 de marzo a las 18:00 horas.