Cobreloa doblegó a Unión San Felipe y se quedó con la cima en la Liga de Ascenso

Este domingo la Liga de Ascenso conoció a un nuevo líder en lo que va de temporada luego de que Cobreloa venciera por 2-0 en Calama a Unión San Felipe, durante la sexta fecha del torneo.

Sabiendo de los tropiezos de Deportes Recolets y Puerto Montt en los partidos iniciales, el conjunto loino salió sabiendo la chance que tenía de trepar y Sebastián Zúñiga (14') abrió la senda del triunfo en el Zorros del Desierto.

Pese a que los dirigidos por Luis Landeros intentaron anteponerse al anfitrión en el complemento, el tranco irregular de su temporada los hizo pagar con la expulsión de Bairo Riveros (88'), situacion que dejó vía libre para que Matías Sandoval (90+8') confirmase el triunfo.

Con esto, los pupilos de César Bravo son punteros con 14 unidades mientras que sus rivales quedaron sumidos al penúltimo lugar con apenas 5 positivos, superando por cuatro al colista Rangers.

Ahora, Cobreloa tendrá la difícil tarea d e defender la cima en su visita a Unión Española el próximo 12 de abril, mientras que San Felipe recibirá en un duelo por la parte baja a Curico Unido el 11 de dicho mes.