Cobreloa goleó a Copiapó y metió presión en la pelea por el liderato en el Ascenso

Cobreloa goleó por 4-1 a Deportes Copiapó en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, por la fecha 12 del Ascenso, y metió presión en la pelea por el liderato.

El cuadro loíno quedó con 24 puntos en la cima, con dos más que Puerto Montt, que jugará este domingo ante San Luis de Quillota.

Los dos primeros goles de Cobreloa fueron de penal, de Cristián Insaurralde (12') y Gustavo Gotti (17'), pero en la segunda parte Copiapó intentó responder, con el descuento de Enzo Fernández (69').

Sin embargo, el club naranja volvió a estirar la ventaja, con un doblete de Alvaro Delgado (71' y 82').

Tras el segundo gol de Delgado, el partido estuvo interrumpido varios minutos, debido a una complicada situación en las tribunas del Estadio Zorros del Desierto. Un hincha de Cobreloa estaba en la reja y cayó al vacío cuando celebró la cuarta anotación de su equipo, teniendo que ser atendido de urgencia y retirado en ambulancia.

Posterior al incidente, el partido se reanudó y terminó con el 4-1 a favor de los loínos en Calama.

Copiapó, por su lado, quedó con 15 puntos en el noveno lugar y en la próxima fecha enfrentará a Unión Española; Cobreloa, en cambio, visitará a Deportes Recoleta en la capital.