Cobreloa sufrió dura caída ante San Luis y no pudo mantener el pulso con S. Wanderers

Cobreloa sufrió una dura derrota por 4-2 ante San Luis de Quillota este sábado en el Estadio Municipal "Lucio Fariña Fernández", por la fecha 24 de la Liga de Ascenso, y no pudo seguirle el paso a Santiago Wanderers en la pelea por el liderato.

La gran figura del encuentro fue Sebastián Parada, autor de un triplete a los 11', 37' y 54 minutos, además de desperdiciar un lanzamiento penal.

Ignacio Meza marcó el cuarto tanto de los locales a los 57', mientras Rodolfo González (76') y Gustavo Gotti (90') descontaron para el conjunto de Calama y pusieron una cuota de ilusión para la visita.

En los loínos fue expulsado David Tapia y además sufrieron la anulación de un gol que pudo ser el 1-1.

Con este resultado, Cobreloa se mantuvo con 41 puntos y quedó a tres unidades de Santiago Wanderers, que previamente venció 1-0 a Deportes Iquique para alcanzar las 44 unidades y tomar la cima.

San Luis, en tanto, llegó a 38 puntos y escaló al tercer lugar.