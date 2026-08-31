Cobreloa venció a San Marcos y sigue a la par con Wanderers en la cima del Ascenso

Cobreloa se hizo fuerte como dueño de casa y con una gran actuación en el complemento, derrotó por un cómodo 2-0 a San Marcos de Arica para volver a la cima de la Liga de Ascenso, igualado en puntos con Santiago Wanderers.

La primera mitad del encuentro pasó sin pena ni gloria en el estadio Zorros del Desierto. Ni calameños ni ariqueños lograron imponer su juego, marchándose al descanso con igualdad en el marcador y con muchas dudas para el resto del duelo.

Pero el compromiso tuvo un giro en el segundo tiempo. Los locales movieron las piezas y en una jugada asociada en campo contrario, Facundo Velazco apareció en área chica para conectar un centro rasante y abrió la cuenta con un tiro al primer poste (58').

Corría el minuto 76 cuando el VAR hizo acto de presencia para validar un penal en favor del elenco naranja, Gustavo Gotti se paró frente al balón y aumentó las cifras con un potente disparo.

En la agonía del pleito, la visita terminó con un hombre menos por la expulsión de Javier Rivera (90+7') tras cometer una falta de último recurso.

Gracias a este resultado, Cobreloa igualó la línea de 41 puntos de Santiago Wanderers, pero quedó en primera ubicación por tener más goles a favor. El conjunto de San Marcos, en tanto, se estancó en el noveno puesto con treinta unidades.

El sábado a las 17:30 horas, Cobreloa visitará a San Luis en el estadio Lucio Fariña Fernández. Un poco más tarde ese mismo día, San Marcos recibirá a Deportes Copiapó desde las 20:00.