La UC logró un batallado triunfo ante O'Higgins y recuperó el subliderato

En el cierre de la fecha 21 de la Liga de Primera, Universidad Católica y O'Higgins animaron un partidazo que terminó con festejos por 3-2 para el anfitrión en el Claro Arena, tomando nuevamente el subliderato tras igualar en puntos a la U, pero con una mejor diferencia de gol.

Pese a lo intenso y el resultado, la escuadra precordillerana empezó en desventaja por un cabezazo de Cristian Morales (13'), pero Fernando Zampedri igualó las acciones tras llegar puntual a su cita con el gol (26').

La polémica de la jornada vino cuando el elenco rancagüino duplicó las cifras, ya que el arbitro Juan Lara acudió a un llamado de VAR y anuló la conquista para conceder penal para la UC. Desde los doce pasos, el "Toro" no perdonó (40').

En el complemento, el elenco de Lucas Bovaglio presionó con insistencia y emparejó el marcador mediante otro frentazo de Arnaldo Castillo tras un tiro de esquina (70').

Cuando pareció que la visita se lo llevaba por méritos, tuvo que salir a relucir la figura del meta Vicente Bernedo. Luego de varias atajadas, apareció Martín Gómez y decretó el triunfo sobre el final del pleito (87').

Con este resultado, Universidad Católica alcanzó 36 unidades para ubicarse en el segundo casillero antes de visitar a Everton el sábado 5 de septiembre a las 17:30 horas en el Sausalito.

Mientras que O'Higgins permaneció complicado en el undécimo lugar con 24 puntos antes de recibir al colista Unión La Calera el domingo 6, a las 14:45, en El Teniente.

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo 21 52 +26 Libertadores 2 Universidad Católica 21 36 +15 Libertadores 3 Universidad de Chile 21 36 +11 Duelo Chile 4 4 Everton 21 33 +11 Sudamericana 5 Palestino 21 33 +3 Sudamericana 6 Ñublense 20 32 +3 Sudamericana 7 Deportes Concepción 21 30 0 - 8 Deportes Limache 20 27 +4 - 9 Deportes La Serena 19 27 -2 - 10 Coquimbo Unido 20 26 +2 - 11 O'Higgins 20 24 -8 - 12 Huachipato 20 24 -10 - 13 Audax Italiano 21 22 -7 - 14 U. de Concepción 20 22 -17 - 15 Cobresal 21 21 -8 Descenso 16 Unión La Calera 20 14 -21 Descenso

PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.