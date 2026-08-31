La UC logró un batallado triunfo ante O'Higgins y recuperó el subliderato
Los "cruzados" llegaron a 36 unidades y desplazaron a Universidad de Chile por diferencia de gol.
Los "cruzados" llegaron a 36 unidades y desplazaron a Universidad de Chile por diferencia de gol.
En el cierre de la fecha 21 de la Liga de Primera, Universidad Católica y O'Higgins animaron un partidazo que terminó con festejos por 3-2 para el anfitrión en el Claro Arena, tomando nuevamente el subliderato tras igualar en puntos a la U, pero con una mejor diferencia de gol.
Pese a lo intenso y el resultado, la escuadra precordillerana empezó en desventaja por un cabezazo de Cristian Morales (13'), pero Fernando Zampedri igualó las acciones tras llegar puntual a su cita con el gol (26').
La polémica de la jornada vino cuando el elenco rancagüino duplicó las cifras, ya que el arbitro Juan Lara acudió a un llamado de VAR y anuló la conquista para conceder penal para la UC. Desde los doce pasos, el "Toro" no perdonó (40').
En el complemento, el elenco de Lucas Bovaglio presionó con insistencia y emparejó el marcador mediante otro frentazo de Arnaldo Castillo tras un tiro de esquina (70').
Cuando pareció que la visita se lo llevaba por méritos, tuvo que salir a relucir la figura del meta Vicente Bernedo. Luego de varias atajadas, apareció Martín Gómez y decretó el triunfo sobre el final del pleito (87').
Con este resultado, Universidad Católica alcanzó 36 unidades para ubicarse en el segundo casillero antes de visitar a Everton el sábado 5 de septiembre a las 17:30 horas en el Sausalito.
Mientras que O'Higgins permaneció complicado en el undécimo lugar con 24 puntos antes de recibir al colista Unión La Calera el domingo 6, a las 14:45, en El Teniente.
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo
|21
|52
|+26
|Libertadores
|2
|Universidad Católica
|21
|36
|+15
|Libertadores
|3
|Universidad de Chile
|21
|36
|+11
|Duelo Chile 4
|4
|Everton
|21
|33
|+11
|Sudamericana
|5
|Palestino
|21
|33
|+3
|Sudamericana
|6
|Ñublense
|20
|32
|+3
|Sudamericana
|7
|Deportes Concepción
|21
|30
|0
|-
|8
|Deportes Limache
|20
|27
|+4
|-
|9
|Deportes La Serena
|19
|27
|-2
|-
|10
|Coquimbo Unido
|20
|26
|+2
|-
|11
|O'Higgins
|20
|24
|-8
|-
|12
|Huachipato
|20
|24
|-10
|-
|13
|Audax Italiano
|21
|22
|-7
|-
|14
|U. de Concepción
|20
|22
|-17
|-
|15
|Cobresal
|21
|21
|-8
|Descenso
|16
|Unión La Calera
|20
|14
|-21
|Descenso