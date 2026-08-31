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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

La UC logró un batallado triunfo ante O'Higgins y recuperó el subliderato

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "cruzados" llegaron a 36 unidades y desplazaron a Universidad de Chile por diferencia de gol.

La UC logró un batallado triunfo ante O'Higgins y recuperó el subliderato
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En el cierre de la fecha 21 de la Liga de Primera, Universidad Católica y O'Higgins animaron un partidazo que terminó con festejos por 3-2 para el anfitrión en el Claro Arena, tomando nuevamente el subliderato tras igualar en puntos a la U, pero con una mejor diferencia de gol.

Pese a lo intenso y el resultado, la escuadra precordillerana empezó en desventaja por un cabezazo de Cristian Morales (13'), pero Fernando Zampedri igualó las acciones tras llegar puntual a su cita con el gol (26').

La polémica de la jornada vino cuando el elenco rancagüino duplicó las cifras, ya que el arbitro Juan Lara acudió a un llamado de VAR y anuló la conquista para conceder penal para la UC. Desde los doce pasos, el "Toro" no perdonó (40').

En el complemento, el elenco de Lucas Bovaglio presionó con insistencia y emparejó el marcador mediante otro frentazo de Arnaldo Castillo tras un tiro de esquina (70').

Cuando pareció que la visita se lo llevaba por méritos, tuvo que salir a relucir la figura del meta Vicente Bernedo. Luego de varias atajadas, apareció Martín Gómez y decretó el triunfo sobre el final del pleito (87').

Con este resultado, Universidad Católica alcanzó 36 unidades para ubicarse en el segundo casillero antes de visitar a Everton el sábado 5 de septiembre a las 17:30 horas en el Sausalito.

Mientras que O'Higgins permaneció complicado en el undécimo lugar con 24 puntos antes de recibir al colista Unión La Calera el domingo 6, a las 14:45, en El Teniente.

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Colo Colo 21 52 +26 Libertadores
2 Universidad Católica 21 36 +15 Libertadores
3 Universidad de Chile  21 36 +11 Duelo Chile 4
4 Everton  21 33 +11 Sudamericana
5 Palestino  21 33 +3 Sudamericana
6 Ñublense 20 32 +3 Sudamericana
7 Deportes Concepción 21 30 0 -
8 Deportes Limache 20 27 +4 -
9 Deportes La Serena 19 27 -2 -
10 Coquimbo Unido 20 26 +2 -
11 O'Higgins 20 24 -8 -
12 Huachipato 20 24 -10 -
13 Audax Italiano 21 22 -7 -
14 U. de Concepción  20 22 -17 -
15 Cobresal 21 21 -8 Descenso
16 Unión La Calera 20 14 -21 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

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