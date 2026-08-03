Copiapó goleó a Temuco y se mantuvo en puestos de liguilla en el Ascenso

Deportes Copiapó goleó como visitante por 1-4 a Deportes Temuco por el cierre de la fecha 18 en la Liga de Ascenso, con un "hat-trick" del delantero argentino Manuel López para mantenerse en puestos de liguilla.

Lautaro Palacios desniveló para el elenco nortino a los 16 minutos con un tiro bombeado tras aprovechar un espacio dejado por la defensa y Diego Buonanotte emparejó las acciones para el "Pije" mediante un lanzamiento penal a los 32'.

La segunda parte contó con un inspirado López, quien con sus dianas a los 56', 70' y 84' firmó el triplete que cerró la goleada del "León de Atacama" contra el cuadro sureño.

Con este resultado, Deportes Copiapó se ubicó en el séptimo lugar de la tabla con 26 puntos, ocupando puestos de liguilla; mientras que Deportes Temuco quedó décimo con 23 unidades.