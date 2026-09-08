Curicó Unido batió a Unión Española y tomó un respiro en la zona baja del Ascenso

Tras la victoria de Rangers, Curicó Unido hizo su tarea y mantuvo distancia con el último puesto de la Liga de Ascenso gracias a un 2-1 sobre Unión Española por la fecha 24 del torneo.

Los "torteros" abrieron la cuenta a los 36' con Rodrigo Colombo y un cabezazo al ángulo en un córner, imposible para Julio Fierro. Sin embargo, Andrés Vilches puso el empate "hispano" a los 45+1', también por vía aérea.

A los 61' Rodrigo Alarcón fue expulsado en Unión por una violenta falta sobre Nicolás Fernández que fue revisada en el VAR, aunque poco después Curicó también recibió tarjeta roja: Joaquín Romo (63') levantó el pie y le dio en la cara a Milovan Celis en un balón dividido.

La paridad se rompió al minuto 84', con el tercer gol de cabeza en La Granja: Ian Aliaga ganó por arriba para dejar los tres puntos en el Maule.

De esta manera, Curicó Unido se mantuvo a seis puntos del colista Rangers (18) y Santa Cruz (18), que aún debe jugar ante Deportes Iquique.

En cuanto a Unión Española, se quedó con 35 puntos en el sexto lugar, aunque puede ser rebasado por Deportes Recoleta (34) o San Marcos de Arica (33), que jugarán entre sí este miércoles 9 de septiembre (18:00). De todas formas, los rojos seguirán en zona de liguilla al menos por una semana más.