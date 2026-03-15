Curicó Unido ganó el clásico del Maule y hundió aún más a Rangers en el Ascenso

Curicó Unido venció 1-0 a Rangers de Talca y se adjudicó una nueva edición del Clásico del Maule, disputado en el Estadio Bicentenario La Granja, válido por la cuarta fecha de la Liga de Ascenso 2026.

El único gol del partido lo convirtió el delantero Leandro Benegas a los nueve minutos de juego.

Con este resultado, los curicanos se ubicaron en la décima posición con cuatro puntos, mientras que los de Talca se hundieron aún más en la tabla, ya que marchan últimos con apenas una unidad.

Por la quinta fecha, Rangers recibirá a Deportes Recoleta el sábado 21 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT), en el Estadio Fiscal de Talca; por su parte, Curicó Unido visitará a Deportes Santa Cruz el mismo día, pero a las 20:30 horas (23:30 GMT), en el Estadio "Joaquín Muñoz".