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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Deportes Iquique estiró su mala racha en el Ascenso con empate ante Recoleta

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Deportes Iquique estiró su negativa racha en la Liga del Ascenso con un empate 1-1 ante Deportes Recoleta, en el marco de la fecha 15, la última de la primera rueda.

Agustín Venezia abrió la cuenta para los nortinos (34'), pero Carlos González lo igualó para los capitalinos (75').

Con el resultado, Iquique sigue antepenúltimo, con 13 puntos y seis partidos al hilo sin ganar; Recoleta, en cambio, está octavo, con 22 puntos, y también una racha irregular de tres empates consecutivos.

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