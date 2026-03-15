Deportes Puerto Montt lidera con campaña perfecta en el Ascenso tras vencer a Santa Cruz

Deportes Puerto Montt venció por 2-0 a Santa Cruz este domingo en el Estadio Chinquihue y lidera con campaña perfecta la Liga de Ascenso, con 12 puntos en cuatro fechas disputadas.

Los goles del equipo salmonero fueron de Richard Paredes (40') y un penal de Manley Clerveaux (78').

En la próxima fecha, Puerto Montt visitará a Unión Española, mientras que Santa Cruz, que está penúltimo con dos puntos, recibirá a Curicó Unido.