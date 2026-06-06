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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Deportes Santa Cruz triunfó y complicó el panorama de Rangers en el Ascenso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Deportes Santa Cruz puso otra derrota más en las estadísticas de Rangers durante el cierre de la primera rueda en la Liga de Ascenso tras imponerse por 0-1 en el Estadio Fiscal de Talca.

Con una conquista de Felipe Orellana (70') el equipo que marcha penúltimo en el torneo le bastó para sacarle nueve puntos de diferencia a los dirigidos por Ivo Basay, que apenas suman 3 unidades en el plano liguero.

Ahora ambos buscarán un nuevo foco en la Copa Chile. Los de Ivo Basay recibirán a Universidad de Concepción el 20 de junio y los de Dalcio Giovagnoli visitarán a Audax Italiano el 19 de dicho mes.

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