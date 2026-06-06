Deportes Santa Cruz triunfó y complicó el panorama de Rangers en el Ascenso

Deportes Santa Cruz puso otra derrota más en las estadísticas de Rangers durante el cierre de la primera rueda en la Liga de Ascenso tras imponerse por 0-1 en el Estadio Fiscal de Talca.

Con una conquista de Felipe Orellana (70') el equipo que marcha penúltimo en el torneo le bastó para sacarle nueve puntos de diferencia a los dirigidos por Ivo Basay, que apenas suman 3 unidades en el plano liguero.

Ahora ambos buscarán un nuevo foco en la Copa Chile. Los de Ivo Basay recibirán a Universidad de Concepción el 20 de junio y los de Dalcio Giovagnoli visitarán a Audax Italiano el 19 de dicho mes.