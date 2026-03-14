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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Deportes Temuco batió a Magallanes y celebró su primer triunfo en la Liga de Ascenso 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Deportes Temuco logró este sábado su primer triunfo en la Liga de Ascenso 2026, tras vencer por 0-1 a Magallanes en San Bernardo, en el marco de la cuarta fecha.

Vicente Lavín anotó el gol del triunfo (32'), que dejó a los albiverdes en el séptimo lugar, con cinco unidades en la tabla de la Primera B; Magallanes, en cambio, quedó provisoriamente en el cuarto puesto, con siete unidades.

En la próxima fecha del Ascenso, Temuco recibirá a San Luis de Quillota y Magallanes visitará a Cobreloa.

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