Deportes Temuco batió a Magallanes y celebró su primer triunfo en la Liga de Ascenso 2026

Deportes Temuco logró este sábado su primer triunfo en la Liga de Ascenso 2026, tras vencer por 0-1 a Magallanes en San Bernardo, en el marco de la cuarta fecha.

Vicente Lavín anotó el gol del triunfo (32'), que dejó a los albiverdes en el séptimo lugar, con cinco unidades en la tabla de la Primera B; Magallanes, en cambio, quedó provisoriamente en el cuarto puesto, con siete unidades.

En la próxima fecha del Ascenso, Temuco recibirá a San Luis de Quillota y Magallanes visitará a Cobreloa.