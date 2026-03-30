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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

DT de San Felipe disparó contra el arbitraje: A ustedes no les pasa nada, háganse responsable

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Una polémica decisión arbitral provocó el enojo del técnico.

DT de San Felipe disparó contra el arbitraje: A ustedes no les pasa nada, háganse responsable
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Luis Landeros, director técnico de Unión San Felipe, arremetió contra el arbitraje, luego de la derrota por 2-0 que sufrió su equipo ante Cobreloa, por la sexta fecha de la Liga de Ascenso, duelo que quedó marcado por una polémica acción que perjudicó al elenco aconcagüino.

En los últimos minutos del compromiso, antes de que los loínos aseguraran su victoria, el delantero albirrojo Bairo Riveros recibió una falta dentro del área que no solo fue desestimada como penal por el árbitro Rodrigo Carvajal, sino que además fue sancionada como simulación y le costó al atacante su segunda cartulina amarilla.

El estratego no guardó silencio y en plena cancha disparó contra el cuarto juez. "A ustedes les dan una fecha, no les pasa nada. Nosotros nos vamos para la casa seis meses y a ustedes no les pasa nada, háganse responsable". remarcó.

Posteriormente, el entrenador indicó en conferencia de prensa que "entiendo que hay errores y eso me parece que los cometemos todos, pero me parece que hay errores que te marcan la diferencia, que te condicionan".

"Yo no quiero nada a favor, jamás he pedido nada a favor, simplemente que haya justicia y que el árbitro cumpla con el rol que tiene que cumplir", cerró Landeros.

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