Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso
[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la fecha 21 de la Liga de Ascenso 2026
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Revisa detalles en Cooperativa.cl.
Revisa detalles en Cooperativa.cl.
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Cobreloa
|19
|35
|+15
|Ascenso
|2
|S. Wanderers
|19
|34
|+15
|Semifinales liguilla
|3
|Magallanes ACTUALIZADO
|20
|32
|+1
|Liguilla
|4
|D. Puerto Montt
|19
|31
|+3
|Liguilla
|5
|D. Antofagasta
|19
|30
|+12
|Liguilla
|6
|San Marcos
|19
|30
|+9
|Liguilla
|7
|San Luis
|19
|29
|+4
|Liguilla
|8
|D. Copiapó
|19
|27
|-3
|Liguilla
|9
|D. Recoleta
|19
|26
|0
|-
|10
|Unión Española
|19
|26
|-1
|-
|11
|D. Temuco
|19
|24
|+3
|-
|12
|D. Iquique
|19
|21
|+1
|-
|13
|Curicó Unido
|19
|20
|-10
|-
|14
|U. San Felipe
|19
|20
|-19
|-
|15
|D. Santa Cruz
|19
|16
|-10
|-
|16
|Rangers
|20
|6
|-20
|Descenso