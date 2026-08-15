Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y chubascos
Santiago9.3°
Humedad95%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la fecha 21 de la Liga de Ascenso 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa detalles en Cooperativa.cl.

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la fecha 21 de la Liga de Ascenso 2026
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada
Tabla de posiciones - Liga de Ascenso 2026
Fecha 21 en desarrollo
Actualizada tras Rangers 2-3 Magallanes
Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Cobreloa 19 35 +15 Ascenso
2 S. Wanderers 19 34 +15 Semifinales liguilla
3 Magallanes ACTUALIZADO 20 32 +1 Liguilla
4 D. Puerto Montt 19 31 +3 Liguilla
5 D. Antofagasta 19 30 +12 Liguilla
6 San Marcos 19 30 +9 Liguilla
7 San Luis 19 29 +4 Liguilla
8 D. Copiapó 19 27 -3 Liguilla
9 D. Recoleta 19 26 0 -
10 Unión Española 19 26 -1 -
11 D. Temuco 19 24 +3 -
12 D. Iquique 19 21 +1 -
13 Curicó Unido 19 20 -10 -
14 U. San Felipe 19 20 -19 -
15 D. Santa Cruz 19 16 -10 -
16 Rangers 20 6 -20 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.
Actualización: Tabla calculada tras el triunfo 3-2 de Magallanes sobre Rangers. La fecha 21 continúa en disputa.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada