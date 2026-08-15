"No cuenten con mi voto": Senador Walker rechaza "locura" de limitar beneficios de salud a condenados

El senador de Demócratas Matías Walker calificó de "locura" la propuesta del Gobierno de inhabilitar, por 15 años, el acceso a determinadas prestaciones sociales de salud y educación a condenados por terrorismo o crimen organizado, por lo que anticipó que "no contarán con su voto" a favor.

Los dichos del parlamentario se enmarcan en una respuesta que dirigió al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, que afirmó haber conversado con su par de Salud, May Chomali, después de que hubiera manifestado los mismos reparos a la iniciativa.

"Tuvimos una larga conversación en la mañana, la dejé al tanto y es una reforma (constitucional en seguridad) que no tiene que ver directamente con salud, porque ya tendrá su baja legal y estamos totalmente coordinados como siempre", aseguró el ministro, según La Tercera.

Sin embargo, el senador Walker contestó en X: "(La reforma) sí tiene que ver con la salud, pues el propio texto de su borrador alude al artículo 19 número nueve, que consagra, precisamente, el derecho a protección de la salud".

"No cuenten con mi voto para esta locura: una disposición constitucional que mandata (no faculta) al legislador para inhabilitar el acceso a 'cualquier prestación social financiada con recursos estatales' incluso hasta 15 años después de haber cumplido una condena", reprochó.

En materia de salud, por lo tanto, "el GES, las vacunas, la atención en un consultorio o en la enfermería de una cárcel producto de una agresión, el ajuar en un hospital a una madre, la ración de Junaeb de los hijos, la libertad de trabajo para reinsertarse en la sociedad con recursos del Sence (serán limitados)", criticó el parlamentario.