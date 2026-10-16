Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso
[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la fecha 28 de la Liga de Ascenso 2026
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Revisa detalles en Cooperativa.cl.
Revisa detalles en Cooperativa.cl.
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|San Luis
|27
|50
|+13
|Ascenso
|2
|Cobreloa
|27
|48
|+16
|Semifinales liguilla
|3
|S. Wanderers
|28
|47
|+15
|Liguilla
|4
|Magallanes
|27
|46
|+5
|Liguilla
|5
|D. Antofagasta
|28
|44
|+21
|Liguilla
|6
|D. Recoleta
|27
|41
|+3
|Liguilla
|7
|D. Copiapó
|27
|40
|+2
|Liguilla
|8
|San Marcos de Arica
|27
|39
|+6
|Liguilla
|9
|Unión Española
|27
|36
|-3
|-
|10
|D. Temuco
|27
|35
|+5
|-
|11
|D. Iquique
|27
|34
|+6
|-
|12
|D. Puerto Montt
|27
|34
|-9
|-
|13
|Curicó Unido
|27
|27
|-16
|-
|14
|D. Santa Cruz
|27
|22
|-14
|-
|15
|U. San Felipe
|27
|22
|-32
|-
|16
|Rangers
|28
|21
|-18
|Descenso