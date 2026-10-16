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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la fecha 28 de la Liga de Ascenso 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa detalles en Cooperativa.cl.

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la fecha 28 de la Liga de Ascenso 2026
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Tabla de posiciones - Liga de Ascenso 2026
Fecha 28 en desarrollo.
Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 San Luis 27 50 +13 Ascenso
2 Cobreloa 27 48 +16 Semifinales liguilla
3 S. Wanderers 28 47 +15 Liguilla
4 Magallanes 27 46 +5 Liguilla
5 D. Antofagasta 28 44 +21 Liguilla
6 D. Recoleta 27 41 +3 Liguilla
7 D. Copiapó 27 40 +2 Liguilla
8 San Marcos de Arica 27 39 +6 Liguilla
9 Unión Española 27 36 -3 -
10 D. Temuco 27 35 +5 -
11 D. Iquique 27 34 +6 -
12 D. Puerto Montt 27 34 -9 -
13 Curicó Unido 27 27 -16 -
14 D. Santa Cruz 27 22 -14 -
15 U. San Felipe 27 22 -32 -
16 Rangers 28 21 -18 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.
Actualización: La fecha 28 termina este 19 de octubre

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